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في يوم المرأة العالمي.. وصفات طبيعية لتبييض البشرة السمراء

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
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إن كنت تحلمين بالحصول على بشرة مثالية ومضيئةفي يوم المرأة العالمي، لا بد من تجربة هذه الوصفات الطبيعية التي ستساعدك في تبييض بشرتك السمراء، وهذه الوصفات موجودة في منزلك عليك تطبيقها للحصول على أفضل النتائج:

في يوم المرأة العالمي.. جربي وصفة قشور البرتقال واللبن
في الخلاط الكهربائي، اطحني نصف كوب من قشور البرتقال المجففة الى أن تصبح على شكل بودرة. من ثم اخلطي، في وعاء، ملعقة كبيرة من بودرة قشر البرتقال مع ملعقة كبيرة من اللبن الطازج الى أن تحصلي على عجينة لينة وطرية. طبّقي العجينة على بشرتك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الدافئة.
كرّري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.
 
في يوم المرأة العالمي.. وصفة الحليب وعصير الليمون
امزجي ملعقة كبيرة من الحليب البودرة مع ملعقة كبيرة من كل من العسل وعصير الليمون. اخلطي المكونات جيداً الى أن تتماسك. من ثم طبّقي المزيج على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.
واظبي على استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعياً وستلاحظين الفرق تدريجياً.
 
في يوم المرأة العالمي.. جربي وصفة الألوفيرا
أحضري قطعة من الألوفيرا وقومي باستخراج الجيل السميك منها وطبّقيه على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة. من ثم شطفي بشرتك جيداً بالمياه الفاترة.
كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

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