تسجيل 400 ألف شخص.. حملات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا تتوسع في المحافظات



تتوسع وزارة الصحة، في حملات تطعيم الفئات المستحقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد تسجيل 400 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن توسع وزارة الصحة في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا عقب وصول المسجلين عبر الموقع الإلكتروني إلى 400 ألف شخص.



تسجيل 400 ألف مواطن

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 400 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاحات فيروس كورونا من الفئات المستحقة.



الصحة مسؤولة عن توفير اللقاح

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة في مصر المسؤولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين باللقاحات.



مراكز تلقي اللقاح

وخصصت الوزارة، 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين اللقاحات من خلالها.



وكشفت وزارة الصحة عن نسب فاعلية لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 86% فى الوقاية من الفيروس، و99% في إنتاج الأجسام المضادة، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.



وكانت وزارة الصحة، أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمى الخاص بها، يوم 28 من شهر فبراير الماضي، لحجز المواطنين لقاحات كورونا، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشدت الفئات المستحقة لتلقى اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، لافتةً إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.