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البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي للسنوية الأولى للأنبا صرابامون

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي للذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يشارك البابا تواضروس الثاني، في صلاة القداس الإلهي أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متخذين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ورحل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، فجر الأحد الثامن من شهر مارس 2020 عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

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