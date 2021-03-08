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شبورة وأتربة.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

اعتبارا من الثلاثاء المقبل 9 مارس 2021 إلى الاربعاء المقبل 10 مارس 2021 ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تترواح (6-8) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.

غدًا الثلاثاء:

شوائب عالقة نهارا: علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

شوائب عالقة نهارا: علي مناطق من جنوب البلاد.

اعتبارًا من يوم الخميس 11 مارس الي السبت 13 مارس أنخفاض في درجات الحرارة علي السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد بقيم تترواح من (6-8) درجة مئوية ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء.

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء.

نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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