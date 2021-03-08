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تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من أعمال تبطين 175 كيلو متر، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاي المائية، بتكلفة 298 مليون جنيه بنسبة تزيد عن 58% من إجمالي المستهدف في المرحلة الأولى والمقدر بــ300 كيلو متر.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية،والذي يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

تبطين 175 كيلو متر بالترع

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل حاليا في تنفيذ 24 عملية، بإجمالي زمام 127 ألف و591 فدانًا، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 175 كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 298 مليون جنيها وبنسبة 58% من إجمالي المستهدف في المرحلة الأولى والمقدر بــ300كم، مشيرًا إلى تكليفاته لمسؤولى قطاع الري بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع.

ري بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس جمال عبدالفتاح الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

الترع والمصارف

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور مشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات في المهد،تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

وزارة الري

وأشار المحافظ، إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.

تأهيل وتبطين الترع

وأضاف وكيل الوزارة، أن نسب تنفيذ المشروع تعتبر جيدة جدًا وحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمني للتنفيذ، حيث يجرى العمل حاليًا في 24 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسي دبش على "الناشف" وتبطين خرسانة عادية، وتشمل: ترع عمار القبلية وفروعها، فروع باقى هندسة ري ببا، ترعة أحمد باشا البحرية وفروعها، ترعة حاجر بني سليمان، وترعة جبل أبوصير، فرعي 1و2 الميمون الشرقية وجنابية الميمون الجديدة، ترع فرع البرق القبلي والمهندس الشرقي والغربي، وتأهيل ترع تابعة لزمام ري بني سويف وناصر، وجنابية الشناوية القبلية والبحرية، ترعة الحريقة، ترعة محمود بفروعها، وفرع 1 باروط، و2باروط، وبني بخيت، وترعة مختار وفروعها، ترعة ممتاز، ترعة الآثار، الميمون الشرقية وأشمنت القبلية، فرع الجبل.

ترع بني سويف

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تتم حاليا أعمال طرح 6 عمليات وترسيتها، وتشمل عملية تأهيل وتبطين ترع بناصر، وتأهيل فرع زاهر بالواسطى، وعملية تأهيل فرع 7 السلطاني باهناسيا، وتأهيل فرع 3 بني سويف هندسة ري شرق، بإجمالي زمام يقدر بألف فدان.
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)
تأهيل وتبطين الترع.. الانتهاء من 175 كيلو متر بتكلفة 298 مليون جنيه (صور)

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