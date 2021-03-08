عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

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الإثنين 08/مارس/2021 - 01:49 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
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كشف أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة توقعية لصفوف النادي الأهلي.

ونشر زيزو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، معرفش إيه مصلحتك ومش عارف ليه تتكلم في شائعات في وقت زي ده بس العيب مش عليك العيب على الناس المصدقة وماشية وراك".

وتابع: "من الآخر نادي الزمالك صاحب الفضل فيما وصلت له أنا اتربيت على الأصول وعمرى ما عضيت إيد صاحب الفضل عليا".

واختتم: "عمري ما قصرت ولا تمارضت علشان غرض معين بل أتحامل على إصابات علشان أكون موجود شكرا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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