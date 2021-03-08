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الرئيس اللبناني يحذر المواطنين من خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:51 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، المواطنين من خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، وفقًا لقناة اكسترا نيوز.

 

وأغلق المحتجون، معظم مداخل العاصمة اللبنانية بيروت، من قبل محتجين على تردي الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية.

 

وقام المحتجون، بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة منذ ساعات الصباح، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار.

 

وشهد لبنان في مختلف المناطق، احتجاجات واسعة على مدى الأيام السابقة، وقام المحتجون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات،  بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق.

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