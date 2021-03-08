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قطار "رحلة سعيدة"يبدأ رحلته في " المواجهة و التجوال "من "كفر الشيخ"

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح ان عرض " رحلة سعيدة " من إنتاج الفرقة يبدأ أول محطاته في التجوال لعام ٢٠٢١ من محافظة كفر الشيخ ، حيث يقدم العرض ابتداء من الثلاثاء المقبل ١٠ مارس الجاري على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ في تمام السابعة مساء و حتى السبت المقبل ١٣ مارس، و ذلك ضمن مشروع المواجهة و التجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و التي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، و تنظمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي ، تهدف الخطة الى تجوال ٩ عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح ب ١٤ محافظة حتى شهر يونيو لعام ٢٠٢١ ، و تقدم جميع عروضها بالمجان.

جدير بالذكر ان عرض " رحلة سعيدة" قدم عروضه بمحافظات الغربية، و الأسكندرية، و العرض انتجته شعبة المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث في بداية تأسيسها بغرض التجوال بالمحافظات .

"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.

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