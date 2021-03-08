الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا وطقس على كافة الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء الموافق 9-3-2021، ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.





كما يتوقع الخبراء ، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.





وتشهد البلاد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء تسجل القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.



