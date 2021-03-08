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تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 9.1% العام الماضي

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
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قال البنك المركزي الأردني اليوم الاثنين، إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 9.1 بالمئة العام الماضي إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار).

تأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البنك المركزي الأردني، إن الدخل السياحي للمملكة هبط 76 بالمئة في العام الماضي إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار).

نتيجة لجائحة كورونا، أغلقت الحكومة المطارات في العام الماضي لنحو ستة أشهر، وأرجأت إعادة فتحها مرارا بسبب المخاوف من ارتفاع إصابات كوفيد-19.

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