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مؤشر العملات الناشئة يسجل أكبر انخفاض يومي

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
رويترز
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خسر مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 0.7 بالمئة اليوم الاثنين، متجها صوب أكبر انخفاض يومي منذ هزت الجائحة الأسواق في مارس 2020، بعد أن أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى صعود الدولار وتضرر الأصول عالية المخاطر.

أظهرت بيانات رفينيتيف انخفاض المؤشر - المائل ميلا شديدا للعملات الآسيوية - إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند أقل قليلا من 1700 نقطة.

فقدت الليرة التركية وراند جنوب إفريقيا والبيزو المكسيكي ما يزيد على واحد بالمئة مقابل الدولار.

 

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