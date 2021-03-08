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أحمد البدري يفوز برئاسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ فوز نبيل دعبس برئاستها، كما شهدت فوز كلا من النائب أحمد البدري، وراندا مصطفى بمقعدي الوكاله بعد الانتخابات، فيما فاز ناجح جلال بأمانه سر اللجنة.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

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