صحة قنا: استقرار حالة سيدة تبلغ 106 أعوام بعد إصابتها بكورونا

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، إنه تم متابعة الحالة الصحية صباح اليوم لمعمرة تبلغ من العمر 106 أعوام، كانت قد أصيبت بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى مستشفى حميات نجع حمادي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

حيث أطمئن وكيل الوزارة، على صحة المريضة واطمئن منها على تحسن حالتها الصحية، كما راجع التقارير الطبية الخاصة بها وتأكد من تنفيذ كامل بروتوكول العلاج الخاص بها

من جانبه أوضح الدكتور عبادي عبد الرحمن، مدير المستشفى أن المريضة حالتها مستقرة وتتمتع برعاية طبية كاملة حتى التأكد من تعافيها تماما،

هذا وقد قدم تاوضروس، الشكر للفريق الطبي بالمستشفى علي دورهم الهام في تفانيهم في خدمة مرضي كورونا، رافقه الدكتور محمد العديسي مسؤول الطب العلاجي بالمديرية والدكتور بدوي المعاون مدير إدارة نجع حمادي الصحية والدكتور عبادي عبد الرحمن مدير المستشفى.

