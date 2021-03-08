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الدولار الأمريكي يرتفع مسجلا أعلى مستوى في شهرين

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
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ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين متجها صوب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، حيث أثار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قلق المستثمرين في أسواق الأسهم، بحسب ما نشرت "رويترز".

وهبطت العملة الأمريكية أربعة بالمئة في الربع الأخير من 2020 لكنها ارتفعت أكثر من 2.4 بالمئة منذ بداية العام أمام منافسيها، إذ يتوقع المستثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على تقييمات الأسهم المرتفعة ويزيد من إغراء العملة.

وقال المحللون لدى يو.بي.إس في مذكرة يومية "ارتفاع العائدات الأمريكية يزيد من اضطراب سوق الأسهم ويعزز الدولار الأمريكي.. مازال مجلس الاحتياطي يتبنى التيسير النقدي لكن رئيسه جيروم باول قرر ألا ينتقد في تصريحاته ارتفاع العوائد مما يعطي الدولار دعما إضافيا على المدى القصير".
لكن اتجاهات العائد تباينت في الأسواق الرئيسية.

ففي حين زادت عوائد السندات الأمريكية عشر نقاط أساس الأسبوع الماضي، انخفضت العائدات في ألمانيا نحو خمس نقاط أساس، لينزل اليورو مقتربا من أقل مستوى له في أربعة أشهر دون 1.19 دولار.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد يوم من تقرير للوظائف الأمريكية رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020.

وسجل مؤشر الدولار 92.186 مقابل سلة من ست عملات، مرتفعا 0.3 بالمئة ومقتربا من ذروة أواخر نوفمبر البالغة 92.201 المسجلة يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.76996 دولار أمريكي لكنه يظل أقل كثيرا عن ذروته للجلسة 0.77230 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي حوالي 0.1 بالمئة بعدما زاد 0.4 بالمئة إلي 0.719 دولار أمريكي.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3819 دولار، واستقر مقابل الين منخفض العائد عند 108.46 ين بعدما سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 108.645 يوم الجمعة.

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