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موعد مباراة يوفنتوس القادمة فى الدورى الإيطالي
الإثنين 08/مارس/2021 - 02:01 م
محمد جمال
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يحل فريق يوفنتوس ضيف على فريق كالياري ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإيطالي يوم الأحد القادم الموافق 14 مارس 2021 فى لقاء قوي بين الفريقين.
وتقام مباراة يوفنتوس وكالياري يوم الأحد القادم فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث برصيد 52 نقطة بينما كالياري فى المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.
ويستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لمواجهة فريق بورتو البرتغالي ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا غدً الثلاثاء فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.
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