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شوبير يعلق على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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علق الإعلامي أحمد شوبير نجم منتخب مصر السابق على خسارة الزمالك من الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثالث جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى تعادل الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل منهما.


وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"أشرف بن شرقي تم استبداله في الدقيقة 88 والفريق خاسر بثلاثية 3 وحزين, أكاد أجن من المدربين, ماذا سيفعل أسامة فيصل في 3 دقائق".


وأضاف: "من يقود الفريق في الملعب وخارج المعلب, الناس لا تعرف قيمة نادى الزمالك ولا جماهيريته".


واختتم شوبير تصريحاته قائلا:" يوم أمس كان من أسوأ الأيام التي مرت علي وأرجو من الله أن يتأهل الفريقان".

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