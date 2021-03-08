برعاية "حياة كريمة".. كل ما تريد معرفته عن القوافل الطبية الخمس في المحافظات



في ضوء توفير الرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، أطلقت وزارة الصحة، 5 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القوافل الطبية الخمس التي أطلقتها وزارة الصحة ضمن مبادرة "حياة كريمة".



١. أطلقت وزارة الصحة، 5 قوافل طبية، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



٢. تتلخص خدمات القوافل الطبية، في الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (القاهرة - الإسماعيلية - البحيرة - المنيا).



٣. تستهدف القرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



٤. من المقرر تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



٥. تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الصحية.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أطلقت 51 قافلة طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 10 من شهر مارس الجاري.



٦. تشمل القوافل، جميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9 من شهر مارس الجاري، تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



تعتبر ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجانية خلال العام الجاري، بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات.



وتشرف الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية عايها.