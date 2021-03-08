الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة الإسماعيلي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية ظهر اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.





ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل في أخر مبارياته أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي أول أمس السبت بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.