Advertisements
الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة الإسماعيلي
الإثنين 08/مارس/2021 - 02:01 م
علي نبوي
Advertisements
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية ظهر اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد تعادل في أخر مبارياته أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي أول أمس السبت بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements