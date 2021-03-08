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تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسبه ممدوح عباس

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق، 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق.


كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق أقام دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وطالب بمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وأكد قانونيون أن الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة هو حكم أول درجة، ويحق لمرتضى منصور الاستئناف عليه أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة.

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