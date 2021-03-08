موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الاثنين.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز كما شهدت الجلسة الحديث عن الوحدات التدريبية المتنوعة التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.





يذكر أن الأهلي واصل تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في منافسات الدوري الممتاز.