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"مصر تتغير".. مؤتمر لوزيرة التضامن بمكتبة الإسكندرية الأربعاء

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤتمر "مصر تتغير" الذي تقيمه مكتبة الإسكندرية الأربعاء المقبل.
ويتناول مشروعات التنمية التي تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة في المجتمع، فضلا عن المبادرات الأهلية التنموية.
وأكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح.
وأضاف، خلال تصريح صحفي له اليوم، أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذي يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة في كافة المجالات، ويجعلنا نشعر جميعا بأن مصر تتغير.
يناقش المؤتمر في الجلسة الأولى المشروعات التي تقوم بها الدولة في الأونة الأخيرة مثل مشروع حياة كريمة، وتطوير القرى، وتكافل وكرامة، فضلا عن تجربة التنمية في الصعيد، ومكافحة الفقر، والتنمية البشرية التي تقدمها نموذجان للمبادرات الأهلية، ويتناول في الجلسة الثانية حوار بين مثقفين وأكاديميين وبرلمانيين وخبراء حول مستقبل العمل التنموي، وتطوير نوعية الحياة في المجتمع المصري.

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