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إصابة الرئيس السوري وزوجته بفيروس كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:10 م
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بإصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

 

وقد ذكرت وزارة الصحة السورية، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.

 

ولفت الصحة السورية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة تركزت في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.

 

تتوزع الوفيات بواقع 3 حالات في طرطوس، واثنتين في حمص، وواحدة في كل من: دمشق واللاذقية وحماة.

 

وشهدت سوريا، تراجعا تدريجيا في عدد الإصابات حسب الإحصاءات المعلنة، بعدما وصل إلى أعلى معدل يومي عند 169 إصابة في 18 من الشهر الجاري.

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