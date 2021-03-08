المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تؤدي الانتخابات الفلسطينية إلى الإصلاح المنشود





قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نتمنى بأن تكون الانتخابات الفلسطينية القادمة مناسبة لاجراء الاصلاحات والتغييرات الملحة والتي يطالب بها كل فلسطيني وطني منتمن لشعبه وارضه وقضيته العادلة.





تابع " حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: ان مسألة الاصلاحات المطلوبة وبدء مرحلة جديدة من تاريخنا انما هي قضية في غاية الاهمية فشعبنا رازح في ظل الاحتلال ويناضل من اجل حريته واستقلاله ولكي نتمكن من تحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا الوطنية يتوجب علينا جميعا كل من موقعه ان نعمل من اجل ترتيب اوضاعنا الداخلية لكي يكون بيتنا الفلسطيني قويا متينا في مواجهة العواصف والمؤامرات التي تحيط بنا من كل حدب وصوب.





مضيفا: نتمنى بأن تكون الانتخابات فرصة لاعادة ترتيب الاوضاع الفلسطينية الداخلية وانهاء الانقسامات ومعالجة مظاهر الفساد وان هذه الانتخابات تجدد الامل فينا مع تمنياتنا بان تكون نتيجتها الاصلاح والتغيير نحو الافضل خدمة لشعبنا الفلسطيني.