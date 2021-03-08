Advertisements

روان بن حسين تطلق أول أغنية لها في يوم المرأة العالمي

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


أطلقت روان بن حسين أول أغنية لها تحت عنوان "كان يا ما كان" حصرياً عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وذلك في يوم المرأة العالمي، تكريماً لجميع النساء اللواتي يمرّون بعلاقات سامّة. روان لم تكتفِ بأن تكون مؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي في الشرق الأوسط وحسب، بل هي خرّيجة قانون من المملكة المتحدة البريطانية، ولديها اهتمامات في عالم الموضة والجمال والأزياء وهي وجه معروف للعديد من العلامات التجارية.

أصرّت روان على تصوير الأغنية في لبنان إيماناً منها ببلد الجمال والجِبال الخضراء رغم كل الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان، كما وهي تؤمن كثيراً بالمواهب اللبنانيّة. فتم العمل على الأغنية والفيديو كليب على يد أشهر الأسماء: الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر اسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري. أعادت روان شغفها في حبها للغناء مع حرصها على ضمان ترجمة أفكارها للرسالة التي تريد إيصالها من خلال هذه الأغنية.

وبهذه المناسبة قالت روان: ”عندما مررت بتجربة الإنفصال كانت الموسيقى ملجئي الوحيد الذي يمدني بالقوة، اليوم هو أسعد أيام حياتي في مسيرتي المهنية، فقد قمت بتسجيل أول أغنية لي لأقول وأعبر عن كل ما في قلبي!“، وأضافت: ”غالباً ما تقودنا وسائل التواصل الإجتماعي إلى الإعتقاد بأننا نعيش حياة مثالية، خالية من الهموم والمشاكل وأنه يجب علينا أن نكون بأعلى درجات الرفاهية. ولكن اليوم أريد أن أكون السند لجميع النساء اللواتي يعتقدن بأن عليهم الإستمرار في علاقة تضر صحتهم النفسية لمجرد الخوف من نظرة المجتمع المرتبطة ب”مطلّقة“. وأنا أقول: ”أحبي نفسك أولاً و أنت تستحقين الحب“.

و أضافت روان : ”هذا العمل الموسيقي لا يعكس التجربة التي مررت بها بل هي مثال من بين ملايين الأمثلة عن العلاقات السامة و التي لا تقتصر على العلاقة بين الزوج و الزوجة بل يمكن أن تكون بين المرأة و المجتمع ، بين المرأة و الأسرة أو بين المرأة و أبنائها . أردت أن أصنع أغنية لتكون هي رسالة سامية إلى كل امرأة في العالم بأنها ليست وحيدة“.

من خلال عدد المتابعين الذي يفوق 9 ملايين على حساباتها في المواقع التواصل الإجتماعي، استطاعت روان بأن تكون صوت النساء الغير قادرات على التعبير عن مشاعرهم، وشجّعتهم على التحدث والدفاع عن حقوقهن وكسرت الصورة النمطية عن نماذج النساء العربيات في جميع أنحاء العالم مما أكسبها شهرة واسعة في وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.


أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ ساعة و نصف

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

منذ نصف ساعة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ نصف ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ 34 دقيقة

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ حوالي 6 ساعات

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

05:30 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

04:30 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين