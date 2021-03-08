أمين عام مجلس الشيوخ: تمت الاستجابة لرغبات الأعضاء في عضوية اللجان



قال المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أنه تمت الاستجابة للرغبات الاولي لكافة أعضاء مجلس الشيوخ في عضوية اللجان.



وأضاف المستشار محمود عتمان في تصريحات لها ان امانة المحلس لم تتلق اي اعتراضات من النواب علي قوائم الترشيحات، مشيرًا الي ان إنتخابات اللجان النوعية سارت في جو من شفافية والنزاهة.



وكشف أمين عام مجلس الشيوخ، أنه لم يتم إحالة اي مشروعات قوانين لمجلس الشيوخ حتي الآن متوقعًا ان يتم يرفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة اليوم الإثنين، عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية، وإعلان نتيجة انتخابات هيئة المكتب، لمدة أسبوعين علي ان يعاود المجلس الانعقاد في ٢١ مارس الجاري.