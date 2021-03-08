ذروتها الأربعاء.. الأرصاد تُحذر من موجة حارة تضرب البلاد (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا حاليًا في نهاية فصل الشتاء، والتي عادة ما تشهد نهايته اضطرابات شديدة في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.





وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أنه يتبقى 12 يوما فقط على انتهاء فصل الشتاء ليبدأ فصل الربيع 21 مارس المقبل، موضحًا أن فصل الربيع هو فصل انتقالي ويشهد تذبذبات في حالة الطقس بشكل كبير، مع المنخفضات الخماسينية المثيرة للأتربة.



