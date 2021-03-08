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ذروتها الأربعاء.. الأرصاد تُحذر من موجة حارة تضرب البلاد (فيديو)
الإثنين 08/مارس/2021 - 02:20 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا حاليًا في نهاية فصل الشتاء، والتي عادة ما تشهد نهايته اضطرابات شديدة في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.
وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أنه يتبقى 12 يوما فقط على انتهاء فصل الشتاء ليبدأ فصل الربيع 21 مارس المقبل، موضحًا أن فصل الربيع هو فصل انتقالي ويشهد تذبذبات في حالة الطقس بشكل كبير، مع المنخفضات الخماسينية المثيرة للأتربة.
وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أننا مقبلين على موجة حارة نتيجة منخفض جوي من المنخفضات الربيعية وهو منخفض حراري قادم من المنطقة الغربية وموجود حاليًا في شرق ليبيا، ومتوقع أن يمتد غدًا للمنطقة الغربية ليشمل تأثيره على باقي المحافظات، وسنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدًا لـ 30 درجة على أن ترتفع يوم الأربعاء ذروة الموجة الحارة لتصل لـ 33 درجة.
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