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زيزو يرد على شائعات رحيله: البعض يسعى لإسقاط الزمالك
الإثنين 08/مارس/2021 - 02:22 م
رامي بيشاي
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نفى أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، الشائعات التي ترددت مؤخرا حول اتفاقه مع أحد الأندية المنافسة للانضمام لها خلال الفترة القادمة.
وقال "زيزو" في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: " لا صحة لما تردد حول اتفاقي مع أي ناد آخر، فأنا لاعب محترف، مشددًا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".
وأضاف: "البعض يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين، في محاولة منهم لإسقاط فريق الكرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأكد زيزو أنه غير مُلزم بالرد على تلك الشائعات إلا أن انصياع الكثير من جماهير القلعة البيضاء خلفها يؤثر بالسلب على تركيز البعض.
وتابع، لم أطالب بتعديل عقدي مع الزمالك، وقعت في وقت سابق بقيمة مالية محددة، ولم ولن أطلب تعديلها، حيث أن تركيزي ينصب فقط في مباريات فريقي للحفاظ على تصدرنا لجدول الدوري، وخطف تذكرة الصعود بدوري أبطال أفريقيا.
وأتم تصريحاته موجهًا طلبه لجماهير ناديه بعدم الانصياع خلف الشائعات التي يرددها البعض، وهدفها التأثير على مسيرة الفريق، متمنيا دعم ومساندة الجماهير في الفترة القادمة.
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