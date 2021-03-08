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زيزو يرد على شائعات رحيله: البعض يسعى لإسقاط الزمالك

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:22 م
احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو
رامي بيشاي
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نفى أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، الشائعات التي ترددت مؤخرا حول اتفاقه مع أحد الأندية المنافسة للانضمام لها خلال الفترة القادمة. 

وقال "زيزو" في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: " لا صحة لما تردد حول اتفاقي مع أي ناد آخر، فأنا لاعب محترف، مشددًا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "البعض يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين، في محاولة منهم لإسقاط فريق الكرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا". 

وأكد زيزو أنه غير مُلزم بالرد على تلك الشائعات إلا أن انصياع الكثير من جماهير القلعة البيضاء خلفها يؤثر بالسلب على تركيز البعض.

وتابع، لم أطالب بتعديل عقدي مع الزمالك، وقعت في وقت سابق بقيمة مالية محددة، ولم ولن أطلب تعديلها، حيث أن تركيزي ينصب فقط في مباريات فريقي للحفاظ على تصدرنا لجدول الدوري، وخطف تذكرة الصعود بدوري أبطال أفريقيا. 

وأتم تصريحاته موجهًا طلبه لجماهير ناديه بعدم الانصياع خلف الشائعات التي يرددها البعض، وهدفها التأثير على مسيرة الفريق، متمنيا دعم ومساندة الجماهير في الفترة القادمة.

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رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد سيد زيزو

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