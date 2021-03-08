مصدر ليبي: تركيا تواصل نقل الأسلحة للمليشيات الإرهابية في طرابلس

وصلت طائرات شحن عسكرية تركية، اليوم الاثنين، مطار معيتيقة الليبي على مدار أسبوع كامل نقلت شحناتها إلى إرهابيين سوريين ومليشيات موالية لتركيا وضباط أتراك في طرابلس.

ونقل موقع قناة سكاي نيوز عربية، عن مصدر ليبي، أن محتوى الشحنات يخزن في معسكرات غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتمركز هذه الميليشيات التي تختار مواقعها بعناية شديدة.

وتشهد العاصمة طرابلس، اقتتالًا عنيفًا بين ميليشيات سورية وأخرى ليبية، بسبب توزيع المعسكرات ورفض الميليشيات الليبية مشاركة السوريين النشاط العسكري على الأرض.