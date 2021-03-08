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لمواجهة الكثافة السكانية.. مشروع قانون لهيكلة "القومي للسكان" ليتبع رئاسة الجمهورية

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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انتهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، من إعداد مشروع قانون إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للسكان، فى خطوة لمعالجة المشكلة السكانية، من منطلق أن المشكلة السكانية تتطلب جهاز مستقل يقوم على حل مشكلاتها ويكون تابعا إلى رئاسة الجمهورية.

وأشارت "أبو السعد" إلى أن مشروع القانون يعمل على فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وأن يكون مجلسا قوميا مستقلا تابعا لرئيس الجمهورية، له اختصاصات وله وتلغي كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومى للسكان المشكل بموجب هذا القانون، محل المجلس الحالى المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية

وتابعت عضو مجلس النواب: أن مشروع القانون يجعل "المجلس القومي للسكان" مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وأضافت وكيل المشروعات الصغيرة أن مشروع القانون أعاد تشكيل المجلس القومي للسكان، بأن يشكل من رئيس وتسعة عشر عضوًا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى.

وتكون مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية

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