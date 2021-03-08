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في يوم المرأة العالمي.. فوائد الزنجبيل المذهلة للشعر والبشرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
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في يوم المرأة العالمي يمكنك استخدام الزنجبيل فهو يعتبر من أفضل الطرق المذهلة للتخلص من شوائب البشرة والحصول على شعر قوي وخالي من التقصف بجانب الحصول على بشرة رطبة وجذابة.

1- في يوم المرأة العالمي استخدمي مقشر الزنجبيل للوجه
امزجي كمية كافية من السكر البني والزنجبيل المطحون وزيت الزيتون، من ثم دلكي وجهك بالمزيج لدقائق عدة، بعدها شطفيه بالماء العادي.

2- في يوم المرأة العالمي جربي حمام الزنجبيل لإزالة الشوائب من البشرة
يمكنك تحضير حمام الزنجبيل للتخلص من جميع أنواع الالتهابات والآلام، وتحسين الدورة الدموية في البشرة. كل ما عليك فعله هو إضافة الملح والزنجبيل المطحون الى حمامك الدافئ.

3- في يوم المرأة العالمي استخدمي ماسك الزنجبيل لشعر صحي
اخلطي كمية كافية من عصير الزنجبيل وزيت الجوجوبا، وضعي الخليط عل جذور شعرك، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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