موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة وستهام يونايتد مساء يوم الأحد 14 مارس وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.





ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد وويستهام يونايتد في الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الأحد على ملعب الأولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.





ويقدم مانشستر يونايتد آداءًا طيبا في الموسم الحالي, حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة ويبتعد عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة.





ويستعد الشياطين الحمر للمباراة بكل قوة وتركيز عالي، حيث سيقاتلون من أجل تحقيق سلسلة الانتصارات وحجز مفعد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وعلى صعيد آخر، يخوض وستهام يونايتدالمباراة وهو في أفضل حالاته, حيث يحتل المركز السادس برصيد45 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويخطط لخطف نقاط المباراة الثلاث من أجل حجز مقعد مؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.



