كارولين عزمي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "أحسن أب"







تشارك الفنانة الشابة كارولين عزمي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"أحسن أب" للفنان علي ربيع الذي يُجسد خلال الأحداث دور أب يقع في العديد من المشاكل، ولكن في إطار اجتماعي كوميدي.



مسلسل "أحسن أب" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة سينرجي، إخراج معتز التوني، وهو من تأليف أحمد محي، محمد محمدي، بطولة علي ربيع، أحمد فتحي، سامي مغاوري، أحمد جمال سعيد، ومجموعة مميزة من النجوم.



وفي سياق آخر، شاركت كارولين عزمي مؤخرًا في مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وكوكبة مميزة من النجوم.