تقرير يفضح نظام أردوغان: "الاستبداد سمة الحكم"

نشرت محكمة تركية، تقريرًا بعنوان "الاستقلال القضائي والوصول إلى العدالة في تركيا اليوم"، للقاضي الإيطالي لوكا بيريلي قال فيه إن الحقوق الأساسية ليست محمية في البلاد بشكل رئيسي بسبب السياسة السيطرة على القضاء،

وبحسب موقع "تركيش مينت"، قال بيريلي إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ عام 2010 والتي تتعلق بدور القضاء التركي والتغييرات المفاجئة التي هزته منذ عام 2013.

وأضاف بيريلي، أنه على الرغم من أن تركيا اعتمدت إصلاحات دستورية مهمة عززت استقلال القضاء بهدف مواءمة العدالة التركية مع معايير الديمقراطيات الأوروبية بين عامي 2010 و2013، فإن رد الفعل العنيف من قبل الشرطة على احتجاجات جيزي عام 2013 كشف الطبيعة الاستبدادية للعدالة وحزب التنمية (AKP) في عام 2013.

وأكد أن "شهر ديسمبر 2013 هو بداية السباق نحو انهيار العدالة والقضاء في تركيا"، في إشارة إلى فضيحة فساد تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وأفراد أسرته ودائرته المقربة،حيث نجحت الحكومة السياسية في السيطرة على القضاء.