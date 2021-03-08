جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بيوم المرأة العالمي

غير محرك البحث الشهير «جوجل» واجهته الرئيسية، وهذا احتفالا بيوم المرأة العالمي، فهو اعتاد على تغيير واجهته كل عام في الـ8 من شهر مارس، الذي يوافق يوم المرأة العالمي.





وقام محرك البحث الشهير جوجل بنشر مقطع فيديو يظهر مجموعة من النساء من بلدان وثقافات مختلفة تتشابك أيديهن.





وأشار جوجل في هذا المقطع المنشور إلى أن النساء أصبحن يزاولن مهام مختلفة، واستطعن الوصول إلى كل المناصب المسؤولة ومشاركة الرجل في كافة مجالات الحياة، فيما يركز احتفال هذا العام على أهمية تسريع التكافؤ بين الجمسين.





خصص العالم ليوم المرأة العالمي 8 مارس من كل عام، للاحتفال بالنساء وإعادة التذكير بحقوق المرأة والمساواه في جميع أنحاء العالم.