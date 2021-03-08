وزيرة التضامن: موازنة تنمية الريف تصل لـ500 مليار جنيه (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الريف يحتوى على النسبة الأكبر من المواطنين، ونسبة الفقر في بعض المناطق الريفية متعثرة، وتحتاج لتدخلات مجمعة وشاملة ترتكز على أركان عديدة من شركات كثيرة في الدولة سواء الحكومة والقطاع الأهلي والخاص.





وأضافت "نيفين القباج"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن موازنة تنمية الريف المصري تصل لـ 500 مليار جنيه، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتحقيق طفرة تنموية مستدامة بالريف.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تطوير القرى المصرية ليست مشروع وإنما رؤية جديدة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة شملت 143 قرية فقط، وكانت بمشاركة 3 وزارات فقط، وإنما المرحلة الثانية يشارك بها 10 وزارات وكثير من الجمعيات الأهلية وعدد كبير من الشباب المتطوعين.



