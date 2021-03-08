Advertisements

وزيرة التضامن: موازنة تنمية الريف تصل لـ500 مليار جنيه (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الريف يحتوى على النسبة الأكبر من المواطنين، ونسبة الفقر في بعض المناطق الريفية متعثرة، وتحتاج لتدخلات مجمعة وشاملة ترتكز على أركان عديدة من شركات كثيرة في الدولة سواء الحكومة والقطاع الأهلي والخاص.

وأضافت "نيفين القباج"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن موازنة تنمية الريف المصري تصل لـ 500 مليار جنيه، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتحقيق طفرة تنموية مستدامة بالريف.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تطوير القرى المصرية ليست مشروع وإنما رؤية جديدة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة شملت 143 قرية فقط، وكانت بمشاركة 3 وزارات فقط، وإنما المرحلة الثانية يشارك بها 10 وزارات وكثير من الجمعيات الأهلية وعدد كبير من الشباب المتطوعين.

على جانب أخر، أوضحت أن هناك 495 مرشحة لنيل لقب الأم المثالية، لافتة إلى أن اختيار الأم المثالية يتم وفقًا لشروط ومعايير دقيقة تقررها لجنة مختصة بالوزارة، بشكل ممثل لأم عن كل محافظة وأم شهيد شرطة، وأم شهيد بالقوات المسلحة، وأم راعت اطفال معاقة أو هي نفسها معاقة، وأم بديلة قامت بتربية أبناء غير أبناءها، موضحة أن هذه المسابقة يشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته داعم للمرأة المصرية بشكل دائم منذ توليه مهام منصبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن نيفين جامع محافظات أخبار مصر

أخبار تهمك

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

منذ نصف ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 21 ساعة

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 23 ساعة

مؤشر جديد يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الفجر".. تنشر صورة الأم المثالية بالإسكندرية بصحبة أبنائها

الأولى على الإسكندرية أم لذوي احتياجات خاصة.. وزوجها: أنا قدمت لها في المسابقة

الأم المثالية بالأقصر: "اتفاجئت إن المسابقة على مستوى الجمهورية"

الأم المثالية بالقليوبية: "مش هنسى موقف اعطاء الدكتور لي كيس فيه كلية زوجي" (فيديو)

بحضور وزيري التضامن والرياضة تكريم عدد من الأمهات المثاليات

اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:18 م

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

03:10 م

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

01:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين