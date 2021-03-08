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البابا تواضروس: مقابلة الأنبا صرابامون كانت تعطى راحة وسلام

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "نحن في التذكار الأول لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ والذي فارقنا العام الماضي؛ نحتفل بمرور عام على رحيله".

وتابع البابا تواضروس الثاني، عبر فيديو نشرته قناةcoc قائلًا: فهو بلاشك آب البرية كلها وأب لرهبان في الأجيال المعاصرة، فقضي في الرهبنة أكثر من 60 عاما.

وتابع: وقاد الدير على مدى أعوام كثيرة وترك الدير، وهو فيما يقرب من 200 راهب يعيشون مع الله.

واختتم البابا تواضروس الثاني، قائلا: إن الأنبا صرابامون إنسان فاضل تجتمع في كل الصفات العطرة، فكان مجرد مقابلته تعطى الإنسان راح وسلام فنتذكره بكل خير وسلام.

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