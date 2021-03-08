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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 8-3- 2021
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:02 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 8-3-2021 .
سعر الدولار اليوم الإثنين 8 -3 - 2021 مقابل الجنيه
استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 8 -3 - 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-3-2021 في السوق المحلي
استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 8-3-2021.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الاثنين 8-3-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدتها خلال تعاملات أمس.. التفاصيل من هنا
وزير التموين: 84 مليار جنيها دعم الخبز والسلع سنوياً
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات علي منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من وصول الدعم الي مستحقية.. التفاصيل من هنا
أسعار النفط تتجاوز 70 دولارا للمرة الأولى منذ 14 شهرا
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 70 دولارا للبرميل اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين.. التفاصيل من هنا
ارتفاع صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 35%
تراجعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية خلال يناير 2021 بنسبة 16% لتسجل 16مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار خلال يناير 2020.. التفاصيل من هنا
التعبئة والإحصاء: 14,3% مساهمة المرأة في قوة العمل
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد إنعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويصدر الجهاز المركزى هذا اليوم بياناً صحفياً يستعرض أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.. التفاصيل من هنا
نيفين جامع: برنامج مساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء تمهيداً لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاقراره وتطبيقه علي الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020.. التفاصيل من هنا
تنفيذ 1584 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ 1584وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها الإقرار الضريبى( التسوية السنوية ) حتى نهاية مارس ٢٠٢١.. التفاصيل من هنا
مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات المختلفة بالعلمين الجديدة
قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بزيارة تفقدية للمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات.. التفاصيل من هنا
البنك الدولي يشيد بجهود الدولة في مجال الصحة النفسية للمرأة
أشاد البنك الدولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها لاسيما الصحة النفسية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2021 .. التفاصيل من هنا
وزارة التعاون الدولي :3.3 مليار دولار تمويلات تنموية لدعم المرأة
بلغت التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.. التفاصيل من هنا
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