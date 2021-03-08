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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:58 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 3.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5701.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 9.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6232.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسرًا 10.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.76 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسرًا 8.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.45 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 223.7 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.


 وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.39%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.74%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.14%، 0.12%، على التوالي.
 

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