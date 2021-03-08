ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 3.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5701.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 9.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6232.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسرًا 10.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.76 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسرًا 8.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.45 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 223.7 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.







