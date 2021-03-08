الصحة السعودية تعلن تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقد أتاحت وزارة الصحة خدمة استخراج تقرير لمن تلقى التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر تطبيق «صحتي» يفيد بتلقيه اللقاح، عن طريق خاصية طباعة التقرير الطبي الموضحة به المعلومات الأساسية (الاسم - السجل المدني - الجنسية - العمر - التاريخ ونوع اللقاح المستخدم).

ويستطيع المواطن والمقيم من خلال التطبيق الدخول على أيقونة التقرير الطبي لتطعيم فايروس كورونا وطباعته.

كما يقدم تطبيق «صحتي» عدداً من الخدمات أبرزها تحديد أهلية المتقدم للقاح، وتحديد مراكز لقاحات كورونا القريبة لموقع الشخص، وكذلك موعدي الجرعتين الأولى والثانية، والأعراض والمواعيد والخدمات الطبية كافة.