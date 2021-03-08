مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في ختام جلسة الإثنين

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.02% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.9 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار بحريني.





وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.26%، وصعد سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.20%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 9.29% بضغوط هبوط أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.28%، شركة زين البحرين بنسبة 0.86%، شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 0.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.36% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 0.65% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 0.61%.