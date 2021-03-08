مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.20% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع، للجلسة الثالثة على التوالي، وهبط مؤشر السوق بنسبة 0.20% خاسرًا 5.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2540.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2415 صفقة لعدد 33 سهماً









هبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، فيما ارتفع قطاع الانتصالات بنسبة 2.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.