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مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.20% في ختام التعاملات
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:03 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع، للجلسة الثالثة على التوالي، وهبط مؤشر السوق بنسبة 0.20% خاسرًا 5.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2540.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2415 صفقة لعدد 33 سهماً
هبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، فيما ارتفع قطاع الانتصالات بنسبة 2.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.
وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 5.26%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.02%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم شركة بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 38.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.04%.
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