Advertisements

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس يوحنا الراهب

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس يوحنا رجل الله الراهب.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني إنه ولد يوحنا عام 1495م بالقرب من مدينة لشبونة في البرتغال، وأسس العديد من المستشفيات، أحدهما في مدينة غرناطة الإسبانية، وقد اتكل في مشاريعه على ما توفره العناية الإلهية، فكان يحث الناس على التبرع قائلًا: "اصنعوا الخير، لأنفسكم يا إخوتي".

وأضاف الأب وليم في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ثم ضم إليه رفقاء آخرين، وأنشأوا في ما بعد " رهبنة المستشفيات للقديس يوحنا رجل الله". وقد في الرب في مدينة غرناطة عام 1550م. يعتبر شفيعًا للممرضين والمرضى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مؤشر جديد يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 21 ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 23 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 19 ساعة

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى رحيل القديس ماكسيميليان كولبيه

الأنبا باخوم يتفقد كنيسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار

الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة اليصابات

تعرف على القديس فالنتينو.. شفيع عيد الحب

الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس كلود دي لا كولومبير

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل اليوم بذكرى عيد القديس جيرترود كومنسولي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:18 م

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

01:09 م

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين