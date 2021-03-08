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محافظ كفر الشيخ: الدولة تبذل قصارى جهدها لتمكين المرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قدم اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ أسمى آيات التهنئة للمرأة المصرية عامة،والمرأة بمحافظة كفر الشيخ بصفة خاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدًا على الدور الرئيسي والهام للمرأة في الحياة والمجتمع فهي الأم والأخت والابنة، ويقع على عاتقها نصف مسؤولية المجتمع.

وثمن محافظ كفر الشيخ،جهود المرأة المصرية في كافة مجالات الحياة فهي رمز العطاء والتضحية من أجل المجتمع، مشيدًا بالنماذج الناجحة والمشرفة للمرأة في المجتمع،مؤكدًا أننا أصبحنا نجد نماذج نفخر بها في المجالات العلمية والطبية والهندسية والخدمية وغيرها من المجالات.

وقال محافظ كفر الشيخ،إنه يحيي كل السيدات ممن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على بذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز.

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