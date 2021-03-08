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في اليوم العالمي للمرأة.. ياسر سليم: لجنة للصحفيات وجائزة للكتابة في قضاياها

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:07 م
ياسر سليم خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ياسر سليم خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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أكد ياسر سليم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، ضرورة العمل على إعطاء الصحفيات قدرهن ومكانتهن اللائقة، لافتًا إلى سعيه لإنشاء لجنة للصحفيات داخل النقابة، تكون مهمتها تأسس بيئة عمل آمنة للصحفيات داخل مؤسساتهن، والدفاع عنهن، وخصوصًا المتدربات، ضد كل أشكال التمييز أو التضييق أو المضايقات، وكذلك توفير بيئة عمل ملائمة لطبيعة كثيرات منهن كأمهات.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيعمل كذلك على تخصيص أكثر من جائزة للكتابة في شؤون المرأة وقضاياها، وأن يحصلن على مكانتهن المناسبة واللائقة في أعمالهن.

وأضاف: "كانت الصحفيات هن الأكثر حضورًا في مختلف القضايا والوقائع التي تشابكت معها خلال السنوات الماضية، ولا أنسى وقفتهن الشجاعة مع زميلة كانت في محنة، حتى استقرت حالتها بما يليق بها وبتاريخها، كذلك حضورهن الدائم والمؤثر في كل أمر  مهني ونقابي ووطني، ولا ننسى في هذا المقام الشهيدة ميادة أشرف التي ارتقت أثناء تغطية ميدانية".

وتابع: "في عنقي دين لزميلات فاضلات لوقفتهن معي في مشكلة عابرة تعرضت لها، بما يجعل ما تفعله الزميلات للمهنة وأبنائها دينا واجبا في أعناقنا ينبغي علينا رده بالانحياز لهن، ألف تحية للصحفية المصرية".

وكان قد تقدم ياسر سليم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس.

يذكر أن اليوم الدولي للمرأة، أو اليوم العالمي للمرأة، هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويُقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا، تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، والذي جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، والذي عقد في باريس عام 1945.

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