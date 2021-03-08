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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة في حلوان

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وقع الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور كريم حسن همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمعهد للعام الثانى على التوالي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة معهد إعداد القادة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وقال الجيزاوي إن تجديد بروتوكول التعاون للعام الثاني على التوالي يأتي في إطار توطيد الشراكة بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة بحلوان لتحقيق التكامل والتضافر بالجهود والإمكانيات المتاحة بهدف إعداد استراتيجية لمجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية تعمل على تهيئة البيئة الجامعية والمجتمعية السليمة وتدريب الطلاب واكتشاف وتأهيل القيادات الشبابية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن التعاون يأتي أيضا انطلاقا من رسالة معهد إعداد القادة في إعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وبناء شخصية الشباب الجامعي، واستكمالًا لدور الجامعة والاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب وتعميق الانتماء الوطني ونبذ العنف والتطرف الفكري، والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف والهوية المصرية وقبول الآخر بالإضافة إلى التنمية البشرية والتدريب للنهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي ودعم الابتكار والإبداع.

من جانبه، أضاف الدكتور كريم حسن همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان إن بروتوكول التعاون مع جامعة بنها يأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي لنشر فكر الأنشطة الطلابية التي تعمل على تهيئة البيئة الجامعية والمجتمعية السليمة ونشر مفاهيم إتاحة المعلومات وتعميق الانتماء الوطني داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

وأشار همام إلى أن البروتوكول يهدف إلى وضع خطة تكاملية بين الطرفين لتوعية الشباب وإعداد قيادة شبابية تسهم فى بناء الدولة، بالاضافة الى دعم برامج ريادة الأعمال لطلاب الجامعات وإقامة الندوات وعقد اللقاءات لتدعيم وتنمية الإنتماء الوطني لدى الطلاب.
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة في حلوان
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة في حلوان
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة في حلوان
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة في حلوان
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة في حلوان
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة في حلوان

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