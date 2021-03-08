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38.38 مليار درهم حج تداولات المستثمرين الأجانب في السوق الإماراتية

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
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شكلت تداولات المستثمرين الأجانب نحو 43 في المائة من إجمالي الصفقات المسجلة في الأسواق المالية الإماراتية، التي بلغت قيمتها 89.35 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام حتى تاريخ 4 (مارس) الجاري.

وقفزت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب "الخليجيين، العرب، والأجانب من غير العرب" في أسواق المال الإماراتية إلى نحو 38.38 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية 2021 حتى الخميس الماضي.

وكان النشاط الكبير للمستثمرين الأجانب قد أسهم منذ شهر  (يناير) الماضي في ارتفاع أسعار شريحة كبيرة من الأسهم بنسب عالية، الأمر الذي شجع على دخول مزيد من المستثمرين الأفراد إلى الأسواق سعيا وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تعكس الأرقام ضخامة السيولة الأجنبية، التي جرى ضخها في قاعات التداول خلال فترة الرصد، التي توثقها الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويتضح من خلال الأرقام أن الجزء الأكبر من سيولة الأجانب تم ضخها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 27.522 مليار درهم بيعا وشراء في فترة الرصد، شكلت نحو 42.3 في المائة من إجمالي التداولات المسجلة في السوق والبالغ قيمتها 65.045 مليار درهم بيعا وشراء.

ومن الملاحظ أن النسبة الأكبر من الاستثمارات، التي تم ضخها في سوق العاصمة سجلت لمصلحة المستثمرين الأجانب من غير العرب وبقيمة وصلت إلى 25.18 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 4 (مارس) الجاري.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة تداولات الأجانب بجميع فئاتهم 10.86 مليار درهم بيعا وشراء، شكلت نحو 44.7 في المائة من إجمالي الصفقات المبرمة في السوق منذ بداية العام وحتى تاريخ 4 مارس الجاري والبالغ قيمتها 24.31 مليار درهم بيعا وشراء.

وكان المستثمرون الأجانب من غير العرب الأكثر نشاطا في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة تداولاتهم 6.31 مليار درهم بيعا وشراء تلاهم العرب بنحو 2.56 مليار درهم ثم المستثمرون الخليجيون بنحو 1.99 مليار درهم.

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