بريطانيا: توزيع 23.3 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، توزيع 23.3 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا حتى الآن.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ معدل التطعيم اليومي في البلاد 349976 جرعة.

ومن المتوقع أن تستغرق المملكة المتحدة 7 أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح من جرعتين. اللقاح الذي تعطيه الدولة، ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



