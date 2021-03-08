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8 فوائد سحرية لنصف ساعة من رياضة المشي يوميًّا

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
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عددت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، 8 فوائد صحية مفيدة لجسم الإنسان ناتجة عن ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا.

وشاركت صحة مكة المكرمة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف مصحوبة بتغريدة جاء فيها فقط بنص ساعة من المشي؛ ينتعش يومك.

وأشارت مديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة إلى أن الاستمرار على ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا فوائد صحية عديدة من بينها:

- تخفيف القلق والاكتئاب

- تقوية العظام.

- مرونة المفاصل وتقوية العضلات

- الوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض السمنة والقلب والسكري وضغط الدم والسكري.

- المحافظة على وزن صحي ولياقة أفضل.

- تحسين التوازن ودفق الدم في الجسم.

- تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

- حرق السعرات الحرارية الزائد في الجسم

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، نصائح مهمة لتحويل المشي العادي إلى مشي صحي يتطلب الوقوف بوضعية مناسبة والقيام بحركات معينة ذات معنى كالتالي:

- رفع الرأس، والنظر إلى الأمام وليس إلى الأرض.

- استرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم جعلهم منحنين إلى الأمام.

- تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين، مع العلم بأن حركة الذراعين تأتي من الكتف وليس من المرفق.

- شد عضلات البطن، والحرص على استقامة الظهر بشكل مناسب.

- مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معًا.

- المشي بسلاسة، مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولاً ثم الأصابع.

ووجهت وزارة الصحة، إرشادات مهمة يجب إتباعها عند للمشي ومنها:

- اختيار حذاء مناسب وداعم ذي كعب متين وبطانة مرنة وسميكة لامتصاص الصدمات، ولا يسبب تقرحات بالجلد.

- إذا كان المشي إلى طريق العمل، فلا بأس بارتداء ملابس العمل المعتادة، وارتداء ملابس مريحة ذات ألوان زاهية عند المشي ليلًا خارج المنزل.

- اختيار المكان المناسب: إذا كان المشي بالخارج فينصح بتجنب الطرق الوعرة ذات الأرصفة المتصدعة والحفريات، وإذا لم يكن الجو مناسبًا للمشي فينصح بالذهاب للأماكن المخصصة للمشي مثل الأسواق.

- إذا كان المشي لمسافة طويلة فينصح بإحضار بعض الماء والوجبات الخفيفة وملابس احتياطية ومنتج واق من أشعة الشمس وقبعة للحماية من الشمس.

- التسخين (الإحماء): ويعني البدء بالمشي البطيء لمدة خمس إلى عشر دقائق لتسخين العضلات وتهيئة الجسم للرياضة.

- التبريد: ويعني إنهاء المشي عن طريق تخفيف السرعة لمدة خمس إلى عشر دقائق، لتهدئة العضلات.

- تمارين الشد (الاستطالة): يمكن القيام بتمارين شد العضلات بعد التسخين أو بعد التبريد

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