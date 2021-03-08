شكوى معلم في الشرقية من مدير إدارة ويطالب المحافظ بالتدخل













تعرض أحد العاملين بالتربية والتعليم ويعمل كبير معلمين باحدي المدارس الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق لمعاملة سيئة من أحد مديري إدارات بديوان التربية والتعليم،حيث أنه حاول طرده من مكتبه وعنفه أثناء وجود لأمر متعلق به في الشؤون القانونية



وقال المعلم ويدعى "حسين فتحي " كبير معلمين في شكواه: "

توجهت لمديرية التربية التعليم الاسبوع الماضي لسؤال عن طلب مقدم للمحافظ باحتساب إجازة اعتيادية ووافق عليه وتم تحويله للمديرية، وذلك بعد طلب من الإدارة بتحديد موقفي من الإجازة فذهبت للمديرية لكي احصل على صورة من موافقة المحافظ وفوجئت عند طلبي من مدير الشؤون القانونية الحصول على صورة بالرفض بحجة أنه سيتم إرساله عن طريق البريد وتحدث بألفاظ غير لائقة وقام بطردي من المكتب وظل يردد ألفاظ مثل (أنت مابتفهمش) ( أطلع برة) ".





تابع: " عندما اعترضت على طريقة تعامله قالي لي (أنزل اشتكيني)، وتوجهت لمكتب سكرتارية وكيل أول وزارة وتقدمت بشكوى شفوية فاستدعى أحد أفراد المكتب وطلب منه العودة للشؤون القانونية لإحضار صورة من الطلب الخاص بي، فكان رده أنه تم إرساله عبر البريد وانصرفت من المديرية ".





وأضاف: "فوجئت أمس باستدعاء من الشؤون القانونية عن طريق إشارة تليفونية لمديرية المدرسة زينب القرشي التي ابلغتني دون أن تخبرني بالسبب، وعندما توجهت المديرية وجدت أن مدير إدارة الشؤون القانونية محرر ضدي مذكرة لدى أحد المحققين بالإدارة لديه، يتهمني اتهامات باطلة واستعان بااثنين من العاملين بالإدارة ليأكدوا شكواه، رغم أن أحدهما لن يكن متواجد بالمرة في ذلك الوقت ولم يشهد الواقعة مجاملة لمديره، وتم التحقيق معي وأخذ أقوالي وانصرفت ".



وتسأل المعلم "هل لأن هذا الشخص يرأس إدارة الشؤون القانونية يونكل بأصحاب المظالم مستغلا منصه ووظيفته لمصلحته الشخصية؟"



وناشد حسين فتحي، محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ووكيل أول وزارة التربية والتعليم رمضان عبدالحميد التحقيق في هذه الواقعة نظرا لتعرضي لسوء معاملة وإهانة بالغة من موظفين في مديرية، مشيرا إلى أنه قضي في التربية والتعليم لأكثر من ٣٣عاما.









