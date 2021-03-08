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موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الأول برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي cairogovresults

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:17 م
نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
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موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الأول برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي cairogovresults

ننشر موقع نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2021 برقم الجلوس والاسم علي جميع محافظات مصر، حيث ننشر جميع النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث انتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2021، كما بدأت أعمال التصحيح مباشرة علي مستوي المديريات التعليمية بمحافظات مصر.

بوابة نتائج التعليم الأساسي
كما أدي الطلاب الامتحان بنظام اليوم الواحد شامل جميع المواد الدراسية بنظام الاختيار من متعدد، حيث تعتبر هذه هى المرة الأولي التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات بنظام الامتحان متعدد المواد الدراسية.

جاء هذا في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأيضاً حرصاً علي صحة وسلامة الطلاب فقد اتخذت وزارة التعليم العديد من القرارات والإجراءات الهامة لمنع انتشار الجائحة.

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2021
حيث ننشر لجميع أبناءنا الطلاب الموقع الرسمي والرابط الذي من خلاله يحصل الطالب على نتيجة الشهادة الاعدادية، كما أعلنت وزارة التعليم فى وقت سابق أنه بالنسبة للنتيجة سوف تكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

كما يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــا)، حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس ويضغط بعد ذلك علي كلمة النتيجة فتظهر له المحافظة والاسم والمديرية التعليمية وجميع الدرجات التي حصل عليها في الترم الأول.

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الأول برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي cairogovresults

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